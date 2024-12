Kadyrov e il ‘mistero Cybertruck’: “Ho fatto uno scherzo a Musk”

(Adnkronos) –

"Ho fatto uno scherzo". Ramzan Kadyrov non ha ricevuto in dono da Elon Musk un Cybertruck, il modernissimo veicolo della Tesla. Il leader ceceno, dopo mesi di ipotesi e speculazioni sui rapporti con il magnate vicino a Donald Trump, apparentemente fa chiarezza disinnescando il caso. "Mi piace scherzare con lui sui social. Non mi ha dato l'auto, non era mia. Me ne sono uscito con uno scherzo…", dice Kadyrov. A settembre, il leader di Grozny ha diffuso video che hanno mostrato soldati ceceni a bordo di due Cybertruck utilizzati per attività di controllo e ricognizione. Sui social, Kadyrov ha parlato di un "dono" di Musk. Le sue affermazioni hanno alimentato ipotesi relative alla contiguità tra il boss di X e Tesla e il leader ceceno, partner di Vladimir Putin nella guerra tra Russia e Ucraina. Musk negato categoricamente di aver fatto il regalo speciale, definendo "ritardato" chiunque pensi che "io abbia donato cybertruck a un generale russo". Ora, a sentire Kadyrov, il caso è chiuso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)