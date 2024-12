Juventus, Motta: “Vittoria contro il City meritata. Yildiz? Mi ha dato fiducia”

(Adnkronos) –

Thiago Motta si gode l'impresa della sua Juventus. Il tecnico bianconero è uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri sera contro il Manchester City, battuto per 2-0 allo Stadium nella sesta giornata di Champions League. "Contro il City abbiamo messo in campo grande entusiasmo ed energia, era una partita importante di Champions che valeva tre punti e in casa soprattutto", ha detto Motta all'emittente turca Trt Sport, "abbiamo fatto bene e meritato la vittoria con tre punti in più che servono per la competizione". Tra i protagonisti della gara anche l'attaccante turco Kenan Yildiz: "Gli ho dato fiducia? È il contrario, è lui che ha data fiducia a me, è un giocatore che quando entra in campo mi dà la sua fiducia, io sono lì per guardare e scegliere e lui con il suo lavoro, con le partite che ha già fatto in precedenza mi dà grande fiducia nel farlo giocare perché so che è un ragazzo che entrerà in campo e darà il massimo. Sappiamo della sua grande qualità al di là della sua età. Lui continua a lavorare ancora di più, vuole giocare, vuole continuare a lavorare e aiutare i suoi compagni ed è per questo che alla fine viene fuori una partita del genere, meritata per il suo lavoro", ha concluso Motta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)