Iran, arrestata cantante iraniana che si è esibita su Youtube senza hijab

(Adnkronos) – Le autorità iraniane hanno arrestato la cantante Parastoo Ahmady, 27 anni, che si era esibita in un concerto su YouTube senza indossare il velo. Lo riporta il Times of Israel. L'avvocato iraniano Milad Panahipour ha reso noto che Parastoo Ahmady è stata arrestata oggi a Sari City, capitale della provincia settentrionale di Mazandaran. Giovedì la magistratura aveva avviato accertamenti riguardo il concerto di Ahmady, in cui, accompagnata da quattro musicisti, si era esibita con un lungo abito nero senza maniche e senza colletto e senza hijab. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)