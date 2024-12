FantaSanremo torna nel 2025 ma cambia: squadre da 7, formazione modificabile

(Adnkronos) – Torna il Fantasanremo, in vista della Festival della canzone, ma cambia lo schema di gioco. Tra le novità principali dell'edizione 2025: squadre non più da 5 ma da 7, 5 titolari e 2 riserve, nuove funzionalità per il capitano e la formazione modificabile a ogni serata. Ad annunciare le 'nuove regole', suo profili social, è il team del fantasy game legato alla kermesse sanremese, che ricorda "A fine Sanremo 2024 avevamo parlato di chiusura di un ciclo". Da qui le "prime novità che apriranno il nuovo". "Con 30 artisti in gara, le squadre da 5 iniziavano a starci strette. Da quest'anno ogni squadra sarà composta da ben 7 artisti, 5 titolari e 2 riserve", spiegano, precisando però che "I baudi a disposizione rimarranno sempre 100, ma naturalmente gli artisti costeranno molto meno rispetto agli anni scorsi…Forse". Altra novità, il ruolo del capitano che non raddoppierà più i bonus della serata finale come negli anni scorsi ma "raddoppierà i punti ottenuti tramite i bonus relativi ai piazzamenti in top 5 per ogni serata e i punti dei bonus e malus relativi al piazzamento in classifica finale". Capitano che non sarà 'fisso' ma ne potrà essere nominato uno nuovo ogni sera un nuovo capitano anche durante il festival.

Ogni fantallenatore dovrà dunque gestire la propria squadra schierando una formazione di 5 titolari e 2 riserve. Gli artisti schierati come titolari porteranno alla tua squadra i punti relativi a bonus e malus di tutto il regolamento, mentre gli artisti schierati come riserve potranno guadagnare o perdere punti solo ed esclusivamente grazie ai bonus e ai malus extra. Inoltre, ogni fantallenatore potrà gestire quotidianamente i propri artisti. E sarà possibile sostituire titolari e riserve ogni giorno da mercoledì 12 febbraio a sabato 15, dalle 8 alle 20. Non è però obbligatorio modificare la formazione durante la settimana del festival, e "qualora non venisse modificata, verrà confermata in automatico l'ultima inserita. Dal punto di vista puramente strategico però – avvertono gli ideatori del Fantasanremo – non è proprio la più saggia delle scelte…Vi abbiamo avvisato!". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)