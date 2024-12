Dentro il Mondiale per club: dai premi agli stadi, cosa sapere

(Adnkronos) – Il Mondiale per club prende forma. Domani, giovedì 5 dicembre, ci sarà a Miami il sorteggio per dividere le 32 squadre partecipanti alla manifestazione nei 4 gironi iniziali. La rassegna, alla sua prima edizione nel nuovo formato, si giocherà nell’estate 2025 negli Stati Uniti. E porterà con sé un giro d’affari miliardario. La prima notizia è di oggi, visto che la Fifa ha appena annunciato l'accordo per i diritti tv, acquistati da Dazn (che potrà sublicenziare a emittenti locali in chiaro). La piattaforma trasmetterà tutte le partite gratis e si tratta di una mossa centrale per la sostenibilità di tutto il torneo. Poi, sono stati ufficializzati tre partner della rassegna: Hisense, colosso cinese degli elettrodomestici, AB InBev, leader nel mercato delle birre, e Bank of America. E in arrivo ci sono altri accordi per valorizzare al massimo il torneo, come quelli con gli storici partner Coca Cola e Adidas. Oggi è dunque difficile definire, con così tanti punti interrogativi ancora sul tavolo, una stima vicina all’effettivo valore economico del torneo. Non a caso, i club impegnati non hanno inserito nei bilanci preventivi gli introiti relativi alla competizione. Ci sarà però una quota minima per ogni squadra, uguale per tutti, e una parte degli incassi dipenderà da ranking e bacini di utenza. Secondo le ultime stime, per club come Inter e Juve – le uniche italiane impegnate nel torneo – saranno garantiti almeno 18 milioni. Questo come punto di partenza, considerando poi un funzionamento simile alla Champions per incassi progressivi in base al rendimento della squadra. Discorso calendario. Il torneo ha cadenza quadriennale e le partite si giocheranno a fine stagione, dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Per regola, ogni squadra avrà sempre almeno 3 giorni di riposo tra una gara e l’altra. Il

Mondiale per Club 2025

si giocherà negli Stati Uniti e gli stadi delle partite saranno veri gioielli di tecnologia e modernità. Come il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Bank of America Stadium di Charlotte, il Tql Stadium di Cincinnati, il Rose Bowl Stadium di Los Angeles, l'Hard Rock Stadium di Miami, il Geodis Park di Nashville, il Camping World Stadium di Orlando, l'Inter&Co Stadium di Orlando, il Lincoln Financial Field il Filadelfia, il Lumen Field di Seattle, l'Audi Field di Washington e il MetLife Stadium di New York, teatro della finalissima del 13 luglio.

Curiosità sul torneo. La musica ufficiale della rassegna sarà il grande successo “Freed from Desire” di Gala. Un singolo che negli ultimi anni ha raggiunto una clamorosa popolarità in tanti stadi nel mondo. A cominciare dall’Italia, in cui è stato per esempio colonna sonora a San Siro per il Milan, nelle stagioni con il tecnico Stefano Pioli. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)