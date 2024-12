Davydenko e il pay gap nel tennis: “Giusto pagare di più gli uomini”

(Adnkronos) – Polemiche su Nikolay Davydenko. L'ex tennista russo si è espresso su un argomento molto spinoso, ovvero la differenza tra i premi del circuito tennistico maschile e femminile. L'opinione dell'ex numero tre del mondo però è piuttosto chiara: "gli uomini lavorano e stanno in campo molto di più rispetto alle donne, non è giusto pagarli allo stesso modo”. Davydenko ha spiegato meglio il concetto: "Nei tornei di categoria 250, 500, 1000 è possibile che ci siano gli stessi premi, in quei casi posso anche capirlo. Ma quando parliamo di tornei dello Slam, la cosa cambia, è completamente diverso. Le donne non giocano mai partite di cinque set, non giocano per così tanto tempo". Il russo, durante la cerimonia di addio al tennis di Elena Vesnina, ha continuato: "Per dire, Serena Williams ad esempio nel corso della sua carriera ha vinto certi tornei dello slam perdendo solo 10 game durante tutto il torneo. Non in un sola partita, dico in tutto il torneo! Ha vinto tantissimi set 6-0 o 6-1 senza nemmeno sudare o consumare energie, tanto era il suo dominio. Questo non succede mai tra gli uomini. Ci sono giocatori che perdono 10 game solo nella prima partita, quando va bene, a volte vai al quinto set al primo turno e poi magari perdi, giocando per delle ore. Non puoi pagare donne e uomini allo stesso modo proprio per questo motivo". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)