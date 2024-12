(Adnkronos) – Diverse persone sono state accoltellate in un minimarket a Vancouver, in Canada. Un sospettato è stato colpito dalla polizia dopo una sparatoria nei pressi di un negozio della catena 7-Eleven nella zona della biblioteca pubblica centrale. Testimoni hanno parlato di circa dieci colpi di arma da fuoco. Non è chiaro quali siano le condizioni dell'assalitore né delle vittime. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)