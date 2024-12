Bove dimesso dall’ospedale, subito il saluto ai compagni di squadra

(Adnkronos) – Il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove è stato dimesso oggi dall’ospedale fiorentino di Careggi dove era stato ricoverato nel tardo pomeriggio di domenica 1 dicembre in seguito a un malore accusato in campo, al 17esimo minuto del primo tempo, mentre la squadra viola stava disputando la partita di serie A con l'Inter allo stadio 'Artemio Franchii'. Dopo aver subito un intervento per l'inserimento di un defibrillatore sottocutaneo, gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato un sensibile miglioramento delle sue condizioni e ciò ha permesso ai medici di autorizzare il suo ritorno a casa. Prima di rientrare a Roma, Bove passerà dal Viola Park a salutare i compagni di squadra e l'allenatore Raffaele Palladino prima della partita di campionato contro il Bologna. La società viola ha fatto sapere che Bove rimarrà un calciatore della Fiorentina fino al termine della stagione, dopo di che Fiorentina e Roma valuteranno insieme quale strada seguire. Intanto, per Bove comincerà anche un percorso di riabilitazione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)