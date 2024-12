Ballando con le stelle, salta la puntata di sabato 7 dicembre: il motivo della pausa

(Adnkronos) – 'Ballando con le stelle' non andrà in onda sabato 7 dicembre. Il cambio di programma farà slittare la seconda parte della semifinale del dance show di Rai 1, che andrà in onda sabato 14 dicembre. Non è un colpo di scena ma quasi. Si potrebbe definire piuttosto un colpo di teatro. Il motivo del cambio di programma è, infatti, legato alla Prima stagionale della Scala di Milano. La conduttrice del programma Milly Carlucci sarà impegnata con l’inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala, dove andrà in scena 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi. Nessuno slittamento, quindi, per la finalissima del programma, che andrà in onda sabato 21 dicembre, sempre in prima serata su Rai1. Al Teatro alla Scala Milly Carlucci è di casa. Come da tradizione, sarà accompagnata da Bruno Vespa nella conduzione. La coppia si occuperà della diretta televisiva su Rai1 incontrando gli ospiti e i protagonisti della serata, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer. Un sodalizio che va avanti da anni e che li vede tra i protagonisti dell’evento sacro per la lirica mondiale nonché occasione glamour per tanti dei presenti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)