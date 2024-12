Anello “Puntiamo al turismo dagli Emirati Arabi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo protagonista a Dubai della tappa finale del campionato mondiale di motonautica XCAT, tra le manifestazioni turistico-sportive più importanti del panorama internazionale con bolidi che sfrecciano fino a 200 km orari. Dopo avere ospitato la Formula 1 del mare a luglio al Molo trapezoidale, l’amministrazione comunale ha sponsorizzato con la scritta Città di Palermo un’imbarcazione in gara all’ultimo gran premio dell’anno nella capitale degli Emirati arabi uniti. La manifestazione, all’XI edizione, dal 2011 ha toccato tutti e cinque i continenti con oltre cinquanta gran premi disputati. Adesso nella città del lusso a sud del Golfo Persico, vetrina straordinaria di promozione turistica su scala planetaria, brilla anche Palermo. Il segmento di turismo alto spendente da intercettare in un mercato come quello degli Emirati arabi è una grande opportunità sulla quale puntiamo”. Lo dichiara da Dubai l’assessore al turismo e sport del Comune di Palermo Alessandro Anello.

Fonte foto Comune di Palermo

(ITALPRESS).