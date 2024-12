A Messina avviata la demolizione delle baracche di via Taormina

MESSINA (ITALPRESS) – Sono iniziate questa mattina le operazioni di demolizione delle baracche di via Taormina, a Messina, dopo l’assegnazione dei nuovi alloggi alle famiglie aventi diritto avvenuta nelle scorse settimane. L’impresa appaltatrice Luvitiem avrà 60 giorni di tempo per completare i lavori, per un importo di poco più di 135 mila euro, che comporteranno la demolizione di una decina di baracche e gli interventi di pulizia in tutta l’area interessata. Committente Commissario straordinario per il risanamento, Rup ingegner Benedetto Alberti, progettazione architetto Grazia Marullo, direzione lavori ingegner Giuseppe Morganti.

Presenti oggi all’inizio delle operazioni il sub commissario al risanamento Marcello Scurria, l’architetto Grazia Marullo coordinatrice settore tecnico ufficio commissariale, il vice sindaco Salvatore Mondello, il direttore dei lavori ed i rappresentanti dell’impresa.

“Non demoliamo soltanto le baracche rimaste qui da anni, ma puliamo un’area lasciata al degrado e trasformata in discarica. Questa è la seconda baraccopoli della città con oltre 400 famiglie alle quali diciamo, siamo arrivati, abbiamo iniziato. Lavoriamo per restituire bellezza alla città”, dichiara il sub commissario Marcello Scurria.

– foto ufficio stampa Commissario straordinario per il risanamento –

(ITALPRESS).