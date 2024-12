A Catania fino al 6 gennaio è possibile ammirare il “Christmas Town” in tutta la sua bellezza e magia

Fare un viaggio nella Città del Natale a Catania fa felici. Provengono da tutta la Sicilia (e oltre lo Stretto) le migliaia di visitatori che rimangono stupiti dalla bellezza della nuova edizione di Christmas Town: flussi di scolaresche e famiglie continuano a scegliere questa meta determinandone il successo.

C’è chi non vede l’ora di bussare alla porta di Babbo Natale per scoprirne le calde stanze addobbate a festa, chi subito si concede un volo sulle renne, chi si accomoda al teatro per ammirare gli show di magia, di circo e di musical. I più piccoli incantati consegnano la lista dei desideri, i più grandi rivivono la gioia dell’atmosfera natalizia che si respira tra le vie degli elfi che profumano di zucchero, i giovani pattinano e passeggiano sul viale del bacio sotto il vischio.

Fino al 6 gennaio c’è tempo per visitare il parco tematico dei divertimenti più grande del Sud Italia che in questa nuova edizione – con le dimensioni raddoppiate – è ancora più suggestivo e piacevole, la sua ampiezza lo rende davvero accogliente per tutti.

Cresce anche la tendenza di regalare sotto l’albero di Natale questa esperienza di spensierata gioia. I biglietti confezionati nella speciale busta “Believe” – disponibili presso il Christmas Town Express del Centro Sicilia – stanno diventando un modo sorprendente di proporre la condivisione di un giorno speciale da trascorrere in famiglia all’insegna dell’intrattenimento natalizio.

Ogni giorno a Christmas Town il divertimento prende vita con:

La ruota panoramica che offre una vista mozzafiato sulla città etnea;

Le parate musicali (ore 12:00, 15:00, 17:00, 20:00);

Il Christmas Circus (ore 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30, 21:00);

Lo spettacolare lancio dell’elfo Cannone (ore 13:00, 17:00);

Il Musical del Grinch, con repliche distribuite durante tutta la giornata;

Il Magic Show, per chi ama la meraviglia della magia.

E per concludere in bellezza, c’è l’esperienza gastronomica della Cena con Babbo Natale: un momento indimenticabile nel ristorante di nuova apertura, in compagnia del protagonista assoluto del Natale.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti: www.christmastown.info.

