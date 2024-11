Wicked, link a sito VM18 sulle bambole del film: Mattel chiede scusa

(Adnkronos) – Recentemente, il noto produttore di giocattoli Mattel ha emesso un comunicato di scuse ufficiali dopo che alcuni clienti hanno notato un errore imbarazzante sul packaging della nuova edizione delle bambole “Wicked”. Le confezioni dei prodotti includevano erroneamente un link a un sito per adulti, invece dell’indirizzo corretto che doveva rimandare alla pagina del film Universal. In una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter, Mattel ha dichiarato: “Siamo profondamente dispiaciuti per questo errore e stiamo prendendo misure immediate per rimediare alla situazione. Invitiamo i genitori a fare attenzione, poiché il sito indicato per errore non è adatto ai bambini.” Le bambole, ispirate alla versione cinematografica del celebre musical di Broadway, sono principalmente in vendita negli Stati Uniti e il link scorretto è stato attribuito a un semplice errore di stampa. Non è ancora chiaro quanti prodotti siano stati distribuiti con l’errore sul packaging, ma si sa che le bambole sono destinate ai bambini dai quattro anni in su. Al momento, diversi rivenditori come Walmart, Best Buy e Amazon stanno ritirando i prodotti dagli scaffali per evitare ulteriori problemi. Per chi ha già acquistato le bambole, Mattel consiglia di “rimuovere la confezione o oscurare il link” per evitare l’esposizione al sito sbagliato. Curiosamente, alcuni collezionisti hanno già messo in vendita online le bambole con l’errore originale, chiedendo cifre molto elevate su piattaforme come eBay. Il musical “Wicked” è un prequel de “Il Mago di Oz” raccontato dal punto di vista delle streghe Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo) e Galinda (Ariana Grande). Il primo capitolo del film uscirà nelle sale il 22 novembre, con una seconda parte prevista per novembre 2025. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)