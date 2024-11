Usa, la nipote di Biden annuncia la gravidanza nel giorno delle elezioni

(Adnkronos) – "Abbiamo votato". Naomi Biden annuncia la sua prima gravidanza nel giorno delle elezioni americane, vinte poi da Donald Trump. Fino a qualche mese fa, suo nonno Joe Biden sarebbe dovuto essere il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti ma durante l'estate ha lasciato il posto alla sua vice Kamala Harris. Nel corso della giornata l'attuale presidente Usa è rimasto in silenzio: ha trascorso l'intera giornata alla Casa Bianca, non ha tenuto eventi pubblici e ha chiamato i tre democratici del Delaware usciti vincitori dalle urne. Sua nipote Naomi, invece, ha scelto proprio il 5 novembre per rivelare che diventerà mamma per la prima volta. Lo ha fatto con una foto sulle Instagram Stories scattata allo specchio in cui non si vede il suo volto, ma il pancione è ben visibile, e con una semplice frase declinata al plurale: "Abbiamo votato". Figlia di Hunter Biden, secondogenito di Joe Biden, e della sua ex moglie Kathleen Buhle, Naomi ha 30 anni ed è sposata da novembre 2022 con Peter George Heermann Neal. La cerimonia si svolse proprio alla Casa Bianca. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)