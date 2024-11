Union Saint Gilloise-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi, reduci dalla sconfitta di Verona e in un momento molto difficile, volano in Belgio per affrontare l'Union Saint Gilloise. Obiettivo di Juric è dare continuità alla vittoria di misura contro la Dinamo Kiev, battuta 1-0 all'Olimpico nell'ultimo turno, e risalire una classifica che, dopo le prime due giornate, stava cominciando a farsi complicata. La Roma infatti ha raccolto finora quattro punti, frutto del pareggio all'esordio contro l'Athletic Bilbao, della sorprendente sconfitta esterna contro l'Elfsborg e della vittoria contro gli ucraini. Un solo punto invece per l'Union Saint-Gilloise, che ha perso con Midtjylland e Fenerbahce e pareggiato con il Bodo-Glimt. Il match tra Union Saint-Gilloise e Roma è in programma oggi, giovedì 7 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Union Saint-Gilloise (3-5-2): Moris; Sykes, Machida, Burgess; Niang, Amani, Sadiki, Vanhouette, Lapoussin; David, Ivanovic. All. Pocognoli

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric Union Saint-Gilloise Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull'app SkyGo.