‘Tempesta artica’ sul Thanksgiving, caos voli e disagi sulle strade per milioni di persone

(Adnkronos) –

È arrivato il 'Thanksgiving Day', una delle festività più sentite dal popolo americano e che si svolge ogni quarto giovedì di novembre. Per una parte del Paese che si ferma – sono chiuse scuole, università, uffici pubblici e banche – ce n'è un'altra che prova ad approfittare delle vacanze per riunirsi a famigliari e amici lontani. In molti hanno già raggiunto le loro destinazioni, mentre i viaggiatori 'last minute' dovranno trovare il modo di dribblare la copiosa tempesta 'artica' di pioggia e neve che si sta abbattendo tra le Montagne Rocciose del nord fino al Midwest, con gravi ripercussioni sui voli e sulle strade. La Transportation Security Administrationha ha previsto che circa 71,7 milioni di persone viaggeranno in auto durante il Giorno del Ringraziamento, oltre un milione in più rispetto all'anno scorso. La tempesta, che ha portato ingenti nevicate sulle Montagne Rocciose, si sta ora espandendo verso est e verso il Midwest, portando pioggia con possibilità di ghiaccio e neve, che si intensificherà in serata da St. Louis a Indianapolis e fino a Pittsburgh. Nella notte, la tempesta ha continuato a muoversi verso est, portando piogge fredde lungo il corridoio della I-95, da Richmond a Boston, nelle prime ore della mattina del Ringraziamento. Secondo FlightAware, nella giornata di ieri la tempesta ha causato quasi 4.000 ritardi e 45 cancellazioni per voli interni, in entrata o in uscita dagli Stati Uniti. 'Epicentro' del caos voli è stato l'aeroporto di Newark nel New Jersey, che per carenza di controllori di volo è rimasto paralizzato dalle 13 alle 2 di notte, causando oltre 300 ritardi da almeno 95 minuti. La Federal Aviation Administration ha comunicato su X che in vista del Thanksgiving sono previsti ritardi a Denver e Salt Lake City a causa della neve e del ghiaccio. Nella solo città del Colorado ieri ci sono stati oltre 600 ritardi ai voli. Colpite con ritardi da oltre 100 minuti anche Boston, Dallas e Las Vegas, riporta FlightAware. Per la giornata di oggi, gli aeroporti da tenere d'occhio sono Atlanta, Charlotte, Washington, D.C., Philadelphia, New York, Boston, Pittsburgh e Buffalo. Non va tanto meglio a chi viaggia su strada, con le autostrade I-80, I-64 e I-75 che sono state sommerse dalla pioggia, e I-25 e I-70 hanno subito forti rallentamenti per la neve all'altezza delle Montagne Rocciose. Nella giornata di oggi è prevista pioggia molto intensa sul corridoio I-95 dalla Florida al Maine, e neve abbondante nelle zone interne del Nord-Est e del New England. Nei punti a nord della Hudson Valley, nell'upstate di New York e nell'interno del New England, si prevedono da 1 a 3 pollici di neve bagnata, con picchi di oltre 16 cm sulle cime più alte. Tra il nord-est della Pennsylvania e il New Hampshire, sono possibili da fino 15 cm di neve, e potenzialmente anche di più, con forti venti che potrebbero portare a interruzioni di corrente nella zona. Non perde l'occasione di scagliarsi contro gli avversari, soprattutto se sconfitti, Donald Trump anche nel messaggio con cui, nelle prime ore del mattino, ha augurato un buon Thanksgiving a tutti gli americani: "Buon Ringraziamento a tutti, anche ai pazzi di estrema sinistra che hanno tentato in tutti i modi di distruggere il nostro Paese ma hanno miserabilmente fallito". i. "Falliranno sempre – continua il post su Truth Social contro i democratici – perché le loro idee e politiche sono così senza speranza negative che il grande popolo della nostra nazione ha appena assicurato una vittoria a valanga a chi vuole rendere l'America di nuovo grande". "Non preoccupatevi, il nostro Paese sarà presto rispettato, produttivi, giusto e forte – conclude facendo riferimento al suo prossimo insediamento alla Casa Bianca – e voi sarete come non mai orgogliosi di essere americani". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)