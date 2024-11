Sinner travolge Ruud, vola in finale Atp Finals contro Fritz

(Adnkronos) –

Jannik Sinner batte Casper Ruud nella semifinale delle Atp Finals 2024 di Torino e si qualifica per la finale. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale supera il norvegese per 6-1, 6-2 in 1h09' conquistando il terzo successo in altrettanti confronti diretti e domani sfiderà per il titolo lo statunitense Taylor Fritz, già sconfitto nella fase a gironi del torneo. L'americano, in semifinale, ha la meglio sul tedesco Alex Zverev. Sinner torna a giocare la finale delle Atp Finals ad un anno dalla sconfitta incassata nel 2023 contro Novak Djokovic. "E' speciale giocare qui, è un torneo molto importante. L'anno scorso abbiamo perso in finale, ora ci riproviamo sperando di far meglio. E' stata una settimana piena di emozioni e di momenti bellissimi, il sostegno di questo pubblico vuol dire tanto per me", dice l'azzurro. "Posso controllare solo quello che faccio in campo, per il resto il tennis è uno sport imprevedibile. La partita di oggi avrebbe potuto complicarsi quando ho salvato 2 palle break" nel primo set. "Nel secondo set ho cercato di alzare il livello, ci sono riuscito: sono molto contento".

Sinner esce sparato dai blocchi, strappando subito il servizio all'avversario. L'azzurro vola sul 3-0 senza concedere nulla a Ruud, che prova a tornare in corsa nel quinto game. Il norvegese si procura 2 palle break con un meraviglioso dritto lungolinea ma non sfrutta le opportunità: Sinner risale la china e evita guai (4-1). Il numero 1 del mondo accelera ulteriormente, confezionando il secondo break del set con una prova di forza: Ruud annichilito, cede il servizio a zero. Sinner gioca sul velluto e chiude il primo parziale per 6-1 in mezz'ora. Ruud si aggrappa al servizio in avvio di secondo set e tiene testa a Sinner (2-2) in un match che appare finalmente equilibrato. Appena l'azzurro accelera (22 vincenti alla fine), la partita si spacca. Il numero 1 del mondo ha bisogno di 4 palle break nel quinto game per demolire il muro di Ruud: 3-2, strappo e allungo (4-2). Il norvegese alza bandiera bianca, cede ancora la battuta (5-2) e firma la resa. Sinner chiude 6-2 con il nono ace della serata e confeziona l'ennesimo show, domani la finale con Fritz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)