Roma, su auto vigili arriva ‘Cerbero’: telecamera con Ia contro sosta selvaggia e violazioni

(Adnkronos) – Una telecamera con Ai Prende avvio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, l’utilizzo di nuovi dispositivi, che forniranno un importante supporto, di tipo tecnologico, alle attività già quotidianamente svolte dagli agenti e finalizzate a garantire la sicurezza stradale. Si sono da poco concluse le procedure con la società Safety21, che hanno permesso al Corpo di dotarsi nuovamente di una tecnologia per i controlli di polizia stradale con apparati di ultima generazione. 'Cerbero', questo il nome della strumentazione (in passato era in uso il c.d. sistema "street control"), prevede l’utilizzo di 20 nuovi apparati tecnologici con telecamera mobile, dotati di supporto magnetico per apposizione sui veicoli e di un software, sia per la gestione delle attività per la rilevazione delle violazioni sulla sosta irregolare, sia per le interrogazioni immediate alla banca dati Mctc durante i controlli su Revisione e Assicurazione dei veicoli. 'Cerbero' sfrutta una tecnologia avanzata basata sull'utilizzo di una telecamera a doppia direzione, con due punti di ripresa (fronte e retro) e reti neurali per l’uso dell'intelligenza artificiale, in grado di osservare, capire e segnalare all’operatore di Polizia le anomalie riscontrate durante le attività di pattugliamento. La gestione delle attività e dello strumento sarà comunque nelle mani degli agenti che, ricevuti i dati su appositi tablet, provvederanno ad irrogare la sanzione dopo aver valutato la situazione. Terminata la fase formativa degli agenti e ultimata la distribuzione degli apparati tra i Gruppi territoriali e il Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico), ora il sistema potrà entrare in azione sulle principali strade della Capitale, in ogni Municipio, dal Centro alla periferia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)