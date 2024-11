Roma, scoppia incendio in un appartamento a Drangoncello: morto un uomo

(Adnkronos) – Un uomo è morto in un incendio divampato oggi, 19 novembre, in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Vincenzo Petra in zona Dragoncello a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Sono stati proprio i vigili a trovare l'uomo mentre spegnevano le fiamme e a consegnarlo ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)