Palermo. Auto si schianta contro guard-rail e finisce fuori strada, morto 32enne

Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Palermo in viale Regione Siciliana a Palermo nei pressi di corso Calatafimi. L’uomo viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo 159. L’auto è finita contro il guard-rail ed è uscita fuori strada. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e gli agenti della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi. La strada è stata chiusa per ore per consentire i soccorsi.