Milano, confronto con Fratelli d’Italia sul nuovo codice della strada

(Adnkronos) – Un serio e approfondito confronto sugli aggiornamenti previsti al nuovo codice della strada è stato l’incontro che si è tenuto a Milano, presso il Consiglio regionale della Lombardia, Palazzo Pirelli, organizzato dal Gruppo consigliare di

Fratelli d’Italia dal titolo “

Il nuovo Codice della Strada. Più prevenzione e sicurezza”.

A dare il benvenuto ai partecipanti sono stati alcuni rappresentanti istituzionali di primo piano, tra cui Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, che ha aperto i lavori sottolineando l'importanza della sicurezza stradale, e Carlo Maccari, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, che ha portato il saluto del suo partito. Il vicepresidente dell’associazione Altero Matteoli, Federico Matteoli, ha poi contribuito al dibattito con un intervento mirato sul tema della sensibilizzazione alla sicurezza. Infine, Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha introdotto i temi principali dell'incontro. “La sicurezza stradale – ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – è un valore fondamentale per proteggere la vita di ciascun cittadino e garantire comunità più serene e sicure. Investire nella prevenzione e nella sensibilizzazione significa ridurre incidenti e promuovere una cultura di responsabilità e rispetto. Ogni piccolo gesto, dal rispetto dei limiti di velocità all'uso delle cinture, è un passo concreto verso strade più sicure per tutti. Impegniamoci, insieme, a costruire un futuro in cui il diritto alla sicurezza stradale sia una realtà condivisa”.

Sono intervenuti inoltre il deputato Salvatore Deidda presidente della Commissione Trasporti; Stefano Maullu deputato e componente del Direttivo dell'Associazione Altero Matteoli; Romano La Russa assessore alla Sicurezza e Protezione Civile della Regione Lombardia; Franco Lucente assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile; Fabio Raimondo, deputato e capogruppo della Commissione Trasporti; Fabio Dadati coordinatore del Tavolo per la Sicurezza Stradale in Regione Lombardia.

"Questa iniziativa – spiega Stefano Maullu, deputato e componente del direttivo dell'associazione Altero Matteoli – nasce con l’obiettivo di rispondere a una serie di necessità legate a una mobilità sempre più complessa e, in alcuni casi, estrema. Confrontarsi su questi temi con gli operatori del settore è fondamentale per comprendere appieno le esigenze di chi è direttamente coinvolto sul campo e rappresenta il primo anello di questo sistema. Gli incidenti sono in aumento, i problemi legati alla sicurezza crescono così come l’intensità del traffico nelle città un contesto che richiede un aggiornamento puntuale del Codice della Strada".



“Le modifiche introdotte dal nuovo vanno nella direzione di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada grazie all’inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi adotta comportamenti pericolosi alla guida come l’eccesso di velocità, l’uso del telefono cellulare, la guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti –

afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza –

. Novità importanti, finalmente, anche per chi guida il monopattino. Già nel 2021 il nostro assessorato aveva proposto una modifica di legge al Parlamento per introdurre l’obbligo del casco, della targa e dell’assicurazione, misure doverose che entreranno in vigore con il nuovo Codice della Strada”.

