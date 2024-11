Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale per la Sos Humanity1. In 70 su un gommone in difficoltà partito dalla Libia due giorni prima sono stati tratti in salvo e portati a bordo della nave umanitaria. Tra loro anche 25 minori non accompagnati. All’arrivo dei soccorritori il gommone in parte sgonfio aveva già imbarcato acqua e rischiava di affondare. “Nessuno dei naufraghi a bordo indossava giubbotti di salvataggio”, dicono da Sos Humanity1.