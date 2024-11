Meloni a italiani a Buenos Aires: “Patria è casa che piedi lasciano, ma cuore mai”

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta oggi al Teatro Coliseo di Buenos Aires, dove ha incontrato la comunità Italiana. "È la mia prima visita in America Latina e non potevo farla senza passare del tempo con voi in questo magnifico teatro che, come veniva ricordato, è uno dei simboli del legame tra Italia e Argentina".

Italia-Argentina, Meloni al teatro Coliseo: Venezi dirige Inno nazionale – Video

"L'Italia è l'Argentina sono due nazioni sorelle", unite da "una fratellanza costruita dall'amore, dalla dedizione, dal sacrificio, di quegli italiani che non hanno mai dimenticato le loro origini e hanno continuato a tramandare quella tradizione". "Così l'Italia, per quei milioni di persone che discendono da italiani ma anche per quelli che non ci sono mai stati – ha detto la presidente del Consiglio – continua a essere la patria del cuore, una casa, è quel posto che i tuoi piedi possono lasciare ma il tuo cuore non lascia mai. Quel legame è la base di quello che oggi ancora può essere e deve essere un rapporto ancora più forte". "L'identità non è mai un limite, un fardello, ma è sempre un valore aggiunto. Non vi ha isolato, vi ha dato gli strumenti per integrarvi meglio, contribuendo alla crescita di questo Paese. Quel legame deve fare ancor oggi la differenza. Voi avete fatto sempre la vostra parte, forse la politica no. Ecco perché sono qui, per rafforzare quei legami". Della necessità di rafforzare i legami con l'Argentina "ne ho parlato lungamente stamani con il presidente Milei. Non so se vi è mai capitato di non sentirvi abbastanza supportati o considerati dall’Italia, se è accaduto, io sono qui per dirvi che non accadrà di nuovo, che l'Italia ci sarà. Questa è una promessa che vi faccio". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)