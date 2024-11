Max Giusti, lo spettacolo ‘Bollicine’ arriva a Ferrara: in platea anche la SPAL

(Adnkronos) –

Max Giusti si riprende la scena. Reduce dallo straordinario successo del tour estivo, Giusti porterà il suo one man show 'Bollicine' al Teatro Comunale di Ferrara venerdì 8 novembre alle ore 20:30. In platea ci saranno ospiti d'eccezione: saranno infatti presenti i giocatori e lo staff tecnico della SPAL, al completo. Il nome dello spettacolo, 'Bollicine' viene dalla voglia di Max di 'stapparsi', di sprigionare tutta la sua energia e tirare fuori i pensieri accumulati in questi anni di 'silenzio'. Max ha capito che le cose vanno dette, chiare e tonde, senza filtri. Ed è così che all’apice della sua maturità, personale e professionale, è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne ma anche agli stessi uomini, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli totalmente superati, essere un volto tv quando tutti dicono di guardare solo le serie, e tanto altro. Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porterà l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realtà non è mai esistita. Cinque anni di riflessioni, di scrittura, hanno dato vita a Bollicine, un vero e proprio distillato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Immancabili, anche in 'Bollicine' non mancheranno parodie e i suoi personaggi, come Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)