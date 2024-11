Italia, vittoria in rimonta nella BJK Cup: Giappone battuto grazie a Paolini-Errani

(Adnkronos) –

Vince a fatica l'Italia all'esordio nella Billie Jean King Cup, il corrispettivo della Coppa Davis al femminile. Le azzurre hanno infatti battuto 2-1 in rimonta il Giappone nei quarti di finale, e qualificandosi così per le semifinali, per il secondo anno consecutivo. Decisiva la vittoria nel doppio, dove Sara Errani e Jasmine Paolini si sono imposte 6-3, 6-4 sulle giapponesi Aoyama-Hozumi. Precedentemente l'azzurra numero 4 del mondo si era imposta nettamente sulla giapponese Moyuka Uchijima, riuscendo così a ribaltare il risultato di Elisabetta Cocciaretto, che nel primo match della giornata era stata sconfitta in tre set da Ena Shibahara. Ora le azzurre attendono di scoprire chi sarà l'avversaria da battere per un posto in finale, ovvero la vincente della sfida tra Polonia e Repubblica Ceca.