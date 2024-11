Ia, Barachini: “Deep fake altera equilibri democratici”

(Adnkronos) – Il deep fake è il "vero grandissimo pericolo rispetto alla democrazia mondiale, perché si alterano gli equilibri democratici, si altera la capacità del cittadino di formarsi una coscienza civile". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, nel corso del convegno 'Trasformazione digitale, dentro l'Ai', organizzato da Adnkronos, ricordando come il governo non solo "si è allineato all'iniziativa europea dell'Ai Act, ma ne ha anticipato i contenuti" con il decreto legislativo approvato nei mesi scorsi dal Cdm e che prevede il reato per l'utilizzo del deep fake. "Siamo consapevoli che la libertà di espressione e della gestione delle realtà editoriali vada tutelata. Quindi è chiaro che possiamo arrivare fino a un certo punto del dibattito con gli editori, perché è giusto che anche le realtà editoriali sostengano come credano più opportuno la propria attività. Noi parliamo con l'Fnsi e con la Fieg e cerchiamo di operare tutte le moral suasion possibili per trovare una quadratura complessiva che è fondamentale". "Ci sono tante realtà come i quotidiani locali che oggi sono fragili. Se non fanno squadra diventano più aggredibili", ha aggiunto. "Sono un grandissimo fautore dei finanziamenti pubblici all'editoria. Il sistema integrato della comunicazione – ha detto ancora Barachini – si regge se si sostiene tutto assieme e, se si vuole sostenere, i grandi partecipano al dibattito, prendono una gran parte del sostentamento ma ne lasciano una parte ai piccoli. Altrimenti il mondo dell'informazione non è interessante. Il sistema si difende tutto assieme, altrimenti perdiamo la creatività che arriva dai giornali locali" in un "sistema che si regge anche grazie a loro", ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)