Gli italiani e il Black Friday, entusiasmo, frenesia mentre qualcuno cede allo stress

(Adnkronos) – Una recente ricerca di Honor, analizza i comportamenti degli italiani in relazione al fenomeno del Black Friday, mettendo in luce come gli italiani vivano male questo periodo e, sopraffatti dalle tante promozioni, spesso si lascino sfuggire dei buoni affari.

L'indagine ha rilevato che il 77% della popolazione campionata non sa resistere alle offerte e, infatti, la metà degli italiani intervistati aspetta con ansia il Black Friday. Questo entusiasmo porta molti a voler adottare strategie creative, come l'utilizzo di più indirizzi e-mail per massimizzare i codici sconto e le offerte.

Il 51%, ad esempio, utilizza fino a 4 schede di navigazione nella ricerca delle offerte migliori mentre il 43% ha ammesso di possedere tre o più indirizzi e-mail solo nel tentativo di accaparrarsi le offerte più vantaggiose, trascorrendo in media quasi 3 ore di navigazione tra i siti.

Sebbene in molti facciano acquisti durante il periodo del Black Friday e Cyber Monday, solo il 35% pianifica gli acquisti in anticipo mentre il 17% utilizza siti di comparazione dei prezzi per assicurarsi le offerte migliori. Inoltre, a molti acquirenti sfuggono dei trucchi fondamentali che potrebbero semplificare i processi di acquisto. Ad esempio, meno del 10% è solito creare in anticipo degli account presso i principali rivenditori, un modo sicuro per semplificare il processo di checkout quando le offerte vengono lanciate. Infine, solo il 15% rimane sveglio fino a mezzanotte per accaparrarsi gli sconti anticipati, una strategia che consente di evitare di perdere gli articoli più popolari che si esauriscono rapidamente. Tutti questi accorgimenti da soli non sono sufficienti. Infatti, è fondamentale assicurarsi che la tecnologia sia pronta a supportare gli utenti nella ricerca al miglior affare. Tuttavia, quasi la metà ha segnalato un crash del dispositivo durante la ricerca di offerte mentre uno su sei ha avuto problemi di lentezza dei dispositivi. “Gli acquirenti spesso si sentono sopraffatti dalla mole di offerte, ritrovandosi con un numero spropositato di promozioni che richiedono una grande quantità di tempo e pazienza per essere visionati. Inoltre, quando si tratta di trovare le migliori offerte durante il Black Friday, avere dei device in grado di supportarci è fondamentale”, ha dichiarato Roger Liyun, General Manager di Honor Italia aggiungendo che: “Noi di Honor capiamo la fatica degli utenti nella ricerca del miglior affare. Ecco perché ci impegniamo a mettere a disposizione degli acquirenti tecnologie innovative come Honor Magic V3, progettato per migliorare la loro esperienza di shopping grazie alle sue capacità multitasking e alle sue prestazioni affidabili”. Per chi naviga su più dispositivi e tra tante schede, Honor Magic V3 offre una soluzione è in grado di offrire il giusto supporto in occasione del Black Friday. Il suo ampio display pieghevole consente la visualizzazione simultanea di più app e schede del browser per confrontare i prezzi in tempo reale. La ricerca di offerte è ancora più facile con Magic Portal, la funzione di Honor dotata di intelligenza artificiale che anticipa le esigenze degli acquirenti, comprendendo le intenzioni dell'utente. È in grado di rilevare quando si sta navigando sul web per trovare i migliori sconti del Black Friday, fornendo un accesso rapido a più app e siti di vendita al dettaglio per una facile ricerca degli sconti. Scrollando il feed di Instagram ci si imbatte in un prodotto interessante di cui si vogliono conoscere le offerte? Basterà trascinare l'immagine sul lato dello schermo e l'interfaccia utente di Magic Portal, basata sull'intento, apprende le preferenze e indirizza l’utente alle app per lo shopping maggiormente utilizzate. Infine, con la batteria al silicio di carbonio di Honor, leader del settore, il Magic V3 garantisce di non rimanere senza energia proprio quando state per fare un acquisto. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)