Francia, si barrica nel ristorante con 4 ostaggi: “Ha un coltello”

(Adnkronos) – Un uomo, armato di coltello, sta tenendo in ostaggio quattro persone nel ristorante 'L'Olivier' di proprietà del padre a Issy-les-Moulineaux. Lo ha riferito l'emittente Bfmtv citando i vigili del fuoco. "Si è barricato nel locale", ha confermato il quartier generale della polizia di Parigi. Secondo le fonti di Bfmtv, il sospettato soffre di dipendenza dalla droga.



Le persone prese in ostaggio sarebbero ''alcuni dipendenti'', mentre ''non c'erano clienti'' nel momento in cui l'uomo ''si è trincerato'', spiega l'emittente francese. La Questura ha inviato sul luogo ''un mediatore'' perché, spiega, l'uomo armato ''ha detto di volersi suicidare''. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ''è informato della situazione''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)