Enna, quindicenne suicida: ipotesi revenge porn

(Adnkronos) – Ci potrebbe essere un caso di revenge porn dietro il suicidio di una ragazzina di 15 anni nell'ennese. Alla studentessa, che ieri si è tolta la vita, sono stati sequestrati i mezzi informatici, computer e cellulare, per accertare questa ipotesi su cui al momento non ci sono conferme. Al momento la Procura di Enna ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di istigazione al suicidio per la morte della ragazza. Ma secondo quanto dicono i suoi amici e compagni di scuola dietro il gesto estremo ci sarebbe un caso di revenge porn. La giovane che si era trasferita a Piazza Armerina in provincia di Enna solo da pochi mesi con la sua famiglia, frequentava un istituto superiore della piccola città.

La ragazza si è uccisa a casa usando la corda di un'altalena. A trovare il corpo della giovane è stata la madre al rientro dal lavoro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)