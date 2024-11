Elezioni Usa, Ucraina si sveglia con Trump presidente: cosa cambia per Zelensky

(Adnkronos) –

L'Ucraina si sveglia con Donald Trump nuovo presidente degli Stati Uniti e si prepara al dialogo con un alleato diverso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si congratula con il candidato repubblicano per la "sua impressionante vittoria elettorale" e si prepara a dialogare con un interlocutore totalmente diverso rispetto a Joe Biden. Da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina, gli Usa sono stati il principale alleato di Kiev. Con Trump, cosa succederà? Il neo presidente ha incontrato Zelensky a New York e lo ha 'gelato' ricordando gli ottimi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin. Trump, inoltre, ha detto e ripetuto che favorirà una rapida intesa tra Kiev e Mosca per porre fine alla guerra. Ora, dalle parole bisogna passare ai fatti. "Ricordo il nostro bell'incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo parlato nei dettagli del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti, del piano per la vittoria e dei modi per porre fine all'aggressione russa contro l'Ucraina – scrive Zelensky in un lungo post su X – Apprezzo l'impegno del presidente Trump per l'approccio 'pace attraverso la forza' negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può nei fatti avvicinare la pace giusta in Ucraina. Spero lo metteremo in pratica insieme".

Zelensky auspica "un'era con Stati Uniti d'America forti sotto la leadership risoluta del presidente Trump". "Facciamo affidamento sul continuo e forte sostegno bipartisan per l'Ucraina negli Stati Uniti – aggiunge – Siamo interessati a sviluppare una cooperazione politica ed economica reciprocamente vantaggiosa che porterà benefici a entrambe le nostre Nazioni". L'Ucraina, "in quanto una delle più forti potenze militari d'Europa – afferma Zelensky – è impegnata a garantire pace e sicurezza a lungo termine in Europa e nella comunità transatlantica con il supporto dei nostri alleati". Il presidente ucraino auspica di potersi "congratulare di persona" con Trump e parlare con lui di "come rafforzare la partnership strategica dell'Ucraina con gli Stati Uniti".