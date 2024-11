Elezioni Usa, risultati in diretta tv in Italia: orari e quando finiscono

(Adnkronos) –

Stati Uniti al voto oggi per le elezioni presidenziali del 5 novembre. Per scoprire chi vincerà l'acceso duello tra Donald Trump e Kamala Harris bisognerà affrontare in Italia una maratona notturna. I risultati delle elezioni Usa saranno seguite in diretta dai media italiani: ecco orari e canali. Il servizio pubblico mette in campo tutte le reti: Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 saranno i canali protagonisti di una no-stop che comincerà alle 23.40 sulla rete ammiraglia Rai con un’edizione speciale di 'Porta a porta', in collaborazione con il Tg1, che si concluderà alle 6.30 quando la programmazione dedicata proseguirà con uno 'Speciale Tg1' in onda fino alle 9.50, seguito da uno Speciale Tg2 dalle 10 a mezzogiorno, e quindi di nuovo lo Speciale Tg1 dalle 14.00 alle 15.00. Su Rai 3, invece, saranno tre le edizioni Speciali del Tg3, la prima da mezzanotte del 5 alle 7 del mattino del 6 novembre, la seconda tra le 12.25 e le 12.55 e la terza tra le 14.50 e le 16.30. Ininterrotto, invece, dalla mezzanotte di martedì 5, il flusso informativo di RaiNews24 e RaiNews.it. Anche RaiRadio 1 e i Gr dedicheranno ampio spazio alle elezioni. Si parte martedì 5 dalle ore 23.05-02.00 con 'Speciale tra poco in edicola' condotto da Stefano Mensurati. Dalle ore 2.05 alle 6.00 'Speciale Gr1' condotto da Fabrizio Noli e Valeria Fraschetti. Alle 6.30 'Speciale Radio Anch'io' condotto da Giorgio Zanchini. E ancora, dalle 16.05 alle 17. 30 'Speciale Gr1' condotto da Massimo Giraldi e Francesca Baronio. Tutti gli altri programmi di Radio 1 dedicheranno particolare attenzione alle elezioni americane.

Mediaset affiderà a Bianca Berlinguer il compito di accompagnare gli spettatori tutta la notte. La giornalista con 'È sempre Cartabianca' racconterà la notte delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti in una lunga diretta, realizzata in collaborazione con TgCom24, in onda fino alle 6 del giorno seguente. Nel corso della puntata interverranno ospiti ed esperti; numerosi i collegamenti con gli inviati Mediaset negli Usa e un aggiornamento costante dei risultati elettorali con i dati forniti da 'Associated Press'. Mercoledì 6 novembre gli approfondimenti sulla tornata elettorale proseguiranno con Speciale Tg5 'Usa 2024 – La scelta americana', dalle ore 6.00 alle ore 8.00, condotto da Cesara Buonamici, su Canale 5. A seguire, nel pomeriggio di Retequattro, dalle ore 14 alle ore 19 circa, Videonews in collaborazione con Tgcom24 presenta 'Speciale – The President' condotto da Giuseppe Brindisi, per un'analisi in diretta dei primi effetti del voto americano. In prima serata, sempre su Retequattro, anche Mario Giordano con il suo 'Fuori dal Coro' darà gli ultimi aggiornamenti da Oltreoceano. Su La7 tornerà l'immancabile 'Maratona' di Mentana. La prima finestra della serata sarà alle 23.50, all'interno di 'diMartedì' di Giovanni Floris durante la quale il direttore del TgLa7 si collegherà per commentare i primi risultati elettorali in arrivo dall'Indiana e dal Kentucky. Poi, dalle 00.25 della sera fino alle 9.40 del mattino si svolgerà la lunga diretta con aggiornamenti in tempo reale, i risultati nei singoli Stati e gli sviluppi della sfida tra i candidati. Nel corso della nottata, ospiti in studio e in collegamento tra i quali Aldo Cazzullo, Maurizio Molinari, Federico Rampini, per l'analisi sull'impatto di queste elezioni sia livello nazionale che internazionale. Alessandra Sardoni nel quartier generale di Donald Trump in Florida e Damiano Ficoneri in quella di Kamala Harris in Pennsylvania gli inviati del Tg La7. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)