Dossieraggio, La Russa “Voglio sapere chi è il mandante”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna mettere fine allo schifo. Secondo me Giorgia (Meloni, ndr) ha centrato” il punto. “Personalmente ormai sono allenato. Ormai in Italia sembra che chi non è dossierato non conta proprio nulla”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa ospite a “Dritto e Rovescio” su Rete4 sul caso dossieraggio. “Quello che mi ha schifato ancora di più non è il fatto che hanno dossierato me, ma i miei figli, sosa c’entra. E poi il primo e l’ultimo e in una data molto sospetta che non può essere una coincidenza. Allora pretenderei che chi ha fatto questa ricerca, mettiamola così, mi spieghi chi gliela ha commissionata, lo dica ai magistrati. E’ più importante della loro responsabilità sapere a chi non ha potuto l’interessato dire no quando gli ha chiesto di controllare me i i miei figli. Voglio sapere chi è il mandante, mi interessa molto”, ha aggiunto. Su possibili sospetti “no, qualche idea ce l’ho ma non è un sospetto”, chiosa La Russa.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Senato-