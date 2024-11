Del Piero da numero 10 Juve a numero 1 del Figc, Pinturicchio quotato a 5,00 su Sisal

(Adnkronos) – È iniziato tutto con una voce ma adesso, vista la caratura del personaggio, il tam tam si sta facendo più insistente. E lo stesso diretto interessato non ha né smentito né accettato. In un momento di grande cambiamento per il calcio italiano, Alex Del Piero, uno dei simboli del pallone tricolore nonché uno degli eroi di Germania 2006, potrebbe decidere di cambiare ruolo e numero di maglia: dal classico 10 che indossava alla Juventus al numero 1 del movimento. Il prossimo 3 febbraio, infatti, si svolgeranno le elezioni della Federazione Italia Gioco Calcio con un Gabriele Gravina che non solo deve ancora sciogliere le riserve su un’eventuale ricandidatura ma anche non più certo di avere quel consenso di cui disponeva negli ultimi sei anni. Ecco allora che il nome di Alex Del Piero potrebbe mettere d’accordo tutti sia da un punto di vista delle istituzioni sia da un punto di vista sportivo visto il suo passato da calciatore. Secondo gli esperti Sisal la possibilità che Pinturicchio diventi il nuovo numero uno del calcio italiano è offerto a 5,00. Tra l’altro, qualora Del Piero venisse eletto diventerebbe il primo calciatore, dopo 81 anni, a ricoprire il ruolo di presidente federale: l’ultimo fu il grande Fulvio “Fuffo” Bernardini. Il nome di Alex però è molto in voga anche per altre cariche ma, al momento, sia la presidenza della Juventus, in quota a 50, che una panchina di Serie A, ipotesi che pagherebbe 100 volte la posta, appaiono molto lontane. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)