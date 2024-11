Decreto flussi, Anm: “Irrazionale togliere competenze a sezioni immigrazione tribunali”

(Adnkronos) – “Il contesto che genera inquietudine si è da ultimo arricchito della proposizione di un emendamento in sede di conversione del decreto-legge sui flussi migratori e sulla protezione internazionale, diretto a spogliare le sezioni specializzate ‘immigrazione’ dei Tribunali della competenza sulla convalida dei trattenimenti, con soave e sorprendente indifferenza per le ragioni dell’organizzazione giudiziaria”. Lo afferma il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Giuseppe Santalucia intervenuto al Comitato direttivo centrale dell’associazione. “Così, con un colpo di penna si vorrebbe stravolgere l’ordinario assetto delle competenze e la Corte di appello, già gravata da importanti carichi di lavoro che ci hanno fatto dubitare della possibilità di centrare gli ambiziosi obiettivi del Pnrr, dovrebbe occuparsi delle procedure di convalida, se non ho letto male con le sue sezioni penali”, continua. “È assai difficile rinvenire un principio di razionalità in questo stravolgimento dell’ordine delle competenze – prosegue – si percepisce piuttosto la voglia di rappresentare nel modo più plateale, appunto: con la sottrazione di giurisdizione, la sfiducia in quei giudici, muovendo dalla fantasiosa convinzione che i magistrati comunisti si siano collocati proditoriamente nelle sezioni specializzate ‘immigrazione’ dei Tribunali per attuare il sabotaggio delle politiche governative”. “Nell’impossibilità di degiurisdizionalizzare le procedure di convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo, si vorrebbe svilire il senso della specializzazione, si vorrebbe sostituire il giudice perché le sue pronunce non sono state gradite”, conclude Santalucia. "Il Parlamento è sovrano, ed è il luogo in cui saranno fatte tutte le valutazioni. E quindi il Parlamento saprà adottare quelle che sono le decisioni che riterrà più opportune", dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi al Tg1. "Prendiamo atto dell'opinione dell'Anm, che ha il diritto di esprimerla", commenta all'Adnkronos Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. All'attacco la Lega in una nota: "Nonostante l’ennesimo magistrato in piazza contro il governo, questa volta per contestare il Ponte sullo Stretto come fa Rifondazione comunista, dall’Anm arrivano altre dichiarazioni grottesche. Il clima non cambia: è ancora quello testimoniato dalla famosa telefonata dell’allora presidente Anm, Palamara, secondo il quale 'Salvini ha ragione ma va attaccato'. Gli italiani pagano i magistrati per fare giustizia in tempi rapidi, non per fare politica e polemica tutti i giorni". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)