Chiara Balistreri e gli abusi denunciati sui social, arrestato in Romania l’ex fidanzato

(Adnkronos) – Dopo le denunce di violenze fisiche, abusi e minacce della giovane 20enne Chiara Balistreri, l'ex fidanzato Gabriel Constantin è stato arrestato in Romania. La polizia di Bologna, con la collaborazione della polizia rumena, interessata dall’Ufficio dell’esperto in sicurezza della Romania, ha dato esecuzione al mandato di arresto, richiesto dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi a carico di Gabriele Constantin dopo essersi sottratto alla misura degli arresti domiciliari nella città di Bologna lo scorso 4 novembre. Lo fa sapere la polizia sottolineando che le indagini della squadra mobile avevano avuto inizio circa due anni fa, quando la sua giovane compagna, Chiara Balistreri, lo aveva denunciato "per una serie di gravi condotte che l’uomo", secondo l'accusa, "aveva messo in atto dall’inizio della loro relazione risalente al 2017, quando erano ancora entrambi minorenni". In base alla ricostruzione della polizia, il Tribunale di Bologna aveva emesso a carico dell'uomo "un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari che però, a causa della repentina fuga dell’uomo, era rimasta ineseguita sino allo scorso 26 ottobre", quando era stato rintracciato in un ristorante di Bologna. Il 4 novembre scorso, ricostruisce la polizia nella nota, l’uomo si è allontanato "arbitrariamente dalla propria abitazione facendo perdere le proprie tracce". Per questo motivo il 5 novembre il Tribunale ha disposto l’aggravamento della misura in essere con quella più gravosa della custodia in carcere. Dagli accertamenti svolti dai poliziotti della squadra mobile è emerso che "l’evaso aveva fatto rientro nel proprio paese natale, pertanto veniva informato il Servizio di cooperazione internazionale di polizia che, congiuntamente alla polizia rumena, ha eseguito i dovuti approfondimenti". Gabriel, 24 anni, è stato così localizzato in un villaggio vicino Craiova, dove, sulla base del mandato di arresto europeo, è stato arrestato.

Chiara Balistreri ha raccontato sui social la sua storia: "Preferisco registrarmi da viva prima che diventi l’ennesimo caso di femminicidio", aveva detto dopo che il suo ex era scappato dagli arresti domiciliari. La 20enne di Bologna si era affidata a Le Iene per raccontare la sua storia, ed è proprio nel corso della puntata che è stato annunciato l'arresto di Gabriel: "È notizia di poco fa che Gabriel, l’ex fidanzato di Chiara Balistreri, sia stato arrestato in Romania. La ragazza, da giorni sulle cronache nazionali, aveva denunciato alla trasmissione “Le Iene”, e poi attraverso i suoi social, le presunte violenze di lui che, finora, nonostante la misura cautelare domiciliare, era latitante". Sui social network è stato pubblicata la telefonata tra Chiara Balistreri e l'inviata Nina: “L’ispettore mi ha chiamato e mi ha detto che è stato arrestato in Romania, quindi evidentemente hanno emesso un mandato anche internazionale… Sono andati a prenderlo e ora sono in carcere lì in Romania. Era a casa di sua nonna, dove sapevamo che era, da tempo. Vi ringrazio tanto perché senza di voi sicuramente non avrei ottenuto questo risultato. Sono molto contenta che finalmente giustizia sia stata fatta", queste le parole della giovane dopo aver saputo che l'ex fidanzato è finito in manette.

