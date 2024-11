Caltanissetta. Banco Alimentare, il 23 novembre inaugurazione della nuova Casa

La nuova Casa di Banco Alimentare a Caltanissetta aprirà le sue porte domani, sabato 23 novembre, alle ore 10.00, in via Santo Spirito 92, con un Open day aperto a tutti. Volontari, cittadini e istituzioni da domani potranno tradurre in fatti la filosofia che Banco Alimentare della Sicilia ODV ha voluto imprimere a questo luogo che si propone come centro propulsore per la costruzione di bene comune per il territorio. Uno spazio in cui prendersi cura delle fragilità e dare vita, uniti, a progetti di solidarietà concreta.

L’inizio ufficiale dell’Open Day e dell’attività della nuova Casa verrà suggellato dal taglio del nastro che verrà eseguito dal presidente di Banco Alimentare della Sicilia Pietro Maugeri insieme al presidente di Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno e una delegazione del vescovo guidata dalparroco di Santo Spirito e della Casa del Clero, Giuseppe Alessi. Saranno presenti il Prefetto di Caltanissetta dott.ssa Chiara Armenia, il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e il sottotenente di Vascello della Capitaneria di porto di Gela, Fabio Giannini e ancora, tanti Compagni di Banco, organizzazioni partner, aziende, privato sociale, scuole, volontari e cittadini.