Buffon: “A chi soffre di depressione dico di parlarne per ottenere aiuto”

(Adnkronos) – "La figura che ricopro in questo caso è una figura di grande responsabilità che può sollecitare in alcuni casi, può aiutare in altri, può suggerire in altri ancora a tutte le persone che hanno determinate patologie, come la depressione, che non c'è nulla di male nell'averle". Così all'Adnkronos Salute l'ex numero 1 e capitano della Juventus e campione ai Mondiali di calcio di Berlino 2006, Gianluigi Buffon, spiega il suo ruolo di 'supporter' nella campagna di sensibilizzazione contro la depressione 'Out of the maze – Oltre il labirinto della depressione', promossa da Johnson & Johnson, con il patrocinio di Fondazione Progetto Itaca Ets e di Cittadinanzattiva Aps, e presentata oggi a Milano nella sede di J&J Innovative Medicine che, per l'occasione, ha organizzato l'evento 'Nel labirinto della depressione è ora di fare chiarezza'. "Bisogna in tutta serenità e in tutta semplicità poterne parlare per trovare immediatamente degli aiuti giusti che possano soccorrerti e accompagnarti nel percorso di guarigione", conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)