Apre a Roma il Gamm, il museo del videogioco più grande d’Italia

(Adnkronos) – Roma si prepara ad accogliere un doppio evento dedicato al mondo dei videogiochi: l'apertura di GAMM – Game Museum, il museo del videogioco più grande d'Italia, e Checkpoint – Festival of Interactive Experiences, un festival che ne celebra il valore culturale e artistico. GAMM, che aprirà le sue porte al pubblico il 30 novembre in Piazza della Repubblica, sarà gestito da Kabuto, start-up con oltre 25 anni di esperienza nel settore. GAMM si propone come uno spazio immersivo e interattivo di circa 700mq, suddiviso in due livelli e tre aree tematiche. Il museo, aperto 7 giorni su 7, offrirà un viaggio nella storia del videogioco, dalle origini ai giorni nostri, combinando contenuti digitali all'avanguardia con una collezione di pezzi unici. GAMM si rivolge a un pubblico ampio, dagli appassionati ai semplici curiosi, dalle famiglie alle scuole, dagli esperti del settore a chiunque voglia approfondire la conoscenza di questo media. Ad anticipare l'apertura del museo sarà Checkpoint – Festival of Interactive Experiences, in programma il 28 e 29 novembre presso la Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni, 1), nei Giardini di Villa Borghese. Il festival, con ingresso gratuito, offrirà due giorni di talk, panel tematici, workshop e attività di divulgazione dedicate al valore artistico e culturale del videogioco. Checkpoint si rivolge a professionisti del settore, team di sviluppo indipendenti, appassionati e curiosi, offrendo un'occasione unica per approfondire gli aspetti artistici e culturali del mondo videoludico. Tra gli ospiti di rilievo, il pioniere statunitense Don Daglow, tra i primi sviluppatori di videogiochi al mondo, e partner internazionali come Women in Games. Il 30 novembre, Checkpoint si sposterà in Piazza della Repubblica per l'inaugurazione ufficiale di GAMM, creando un ponte ideale tra il festival e il museo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)