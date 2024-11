Acea all’assemblea annuale Anci con progetti innovativi per sviluppo territori

(Adnkronos) – Acea partecipa all'assemblea annuale dei comuni italiani dal titolo 'Facciamo l’Italia giorno per giorno' in corso a Torino fino al 22 novembre. Il gruppo, che tramite le sue società eroga ogni giorno servizi primari ai cittadini in oltre 16 regioni d’Italia, è presente alla manifestazione con uno spazio espositivo di circa cento metri quadrati in cui sono presentati alcuni dei più importanti progetti realizzati, grazie anche all’utilizzo di ledwall e visori 3D. Acea ato2, società del gruppo che si occupa del servizio idrico integrato, ad esempio, mostra delle postazioni di realtà virtuale, dei visori 3D che permetteranno di effettuare dei movimenti del corpo per poi tradurli in realtà virtuale con precisione realistica con la possibilità di ascoltare l’ambiente circostante grazie ad un audio posizionale integrato nel visore, e il progetto 'Robotics for water', che mira a integrare soluzioni robotiche nel settore idrico, migliorando l'efficienza operativa e la sicurezza. Le tecnologie robotiche vengono applicate in tre aree principali: ispezioni e monitoraggio delle infrastrutture con sensori avanzati, operazioni di manutenzione e riparazione nelle tubazioni, e supporto alla costruzione con robot per scavi e movimentazione materiali. In particolare sarà esposta la 'sewerball', una sfera sensorizzata che viene introdotta nella rete fognaria per monitorare fino a cinque parametri chimici e fisici. Areti, invece, la società del gruppo che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica a Roma, presenta 'Teddi', un robot mobile quadrupede progettato per eseguire in autonomia ispezioni e digitalizzazioni per il monitoraggio predittivo delle infrastrutture di rete. Presenta inoltre un drone quadricottero, già in uso per rilievi dettagliati degli impianti di rete aerea. Entrambi gli strumenti contribuiscono alla raccolta dei dati necessari per il digital twin delle infrastrutture. Il 22 novembre il responsabile della business unit acqua di Acea, Francesco Buresti, interverrà al panel delle 10 'Facciamo l’Italia… per Stefano che vuole dare un domani al pianeta' alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e del ministro del Turismo, Daniela Santanché. Tra i seminari promossi da Acea giovedì 21 novembre alle 10:30 'La nuova generazione di termovalorizzatori', e alle 12:00 'L’opportunità del riuso delle acque reflue depurate. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)