Uragano Milton verso la Florida, venti meno forti ma resta di categoria 5

(Adnkronos) – E' ancora classificato di categoria 5 l'uragano Milton, malgrado i venti (160 miglia orarie, oltre 250 Kmh) siano leggermente diminuiti, stando ad un aggiornamento della notte del National Hurricane Center americano che ne segue lo spostamento in direzione della Florida. Il centro della tempesta, definita come la peggiore in Florida degli ultimi 100 anni, si trova circa 405 miglia a sud-ovest di Tampa e si muove verso nord-est a 12 miglia orarie, rende noto il centro. Si prevede che la tempesta si indebolisca fino a diventare un uragano di categoria 3 – pur restando uno dei più distruttivi mai registrati sulla zona – quando arriverà nella tarda giornata di oggi o alle prime ore di domani in Florida, dove porterà piogge molto intense e venti fortissimi che saranno avvertiti in un'area molto vasta. Compreso Milton, solo 42 uragani hanno raggiunto una tale potenza nell'Atlantico, riporta la Cnn. Centinaia di migliaia di persone hanno già lasciato le loro case dopo l'ordine di evacuazione emesso dalle autorità locali in diverse aree della costa della Florida. "Se decidete di restare nelle zone per cui è stato disposto l'ordine di evacuare, morirete", ha avvertito attraverso la Cnn il sindaco di Tampa, Jane Castor. Anche il governatore della Florida Ron DeSantis che in vista dell'arrivo dell'uragano Milton ha dichiarato lo stato di emergenza in 51 contee ha affermato che ''è il momento di mettere in atto i piani di evacuazione'' avvertendo che ''in alcune parti della Florida si verificheranno danni significativi'' e ''non saremo in grado di portare in salvo coloro che sono rimasti indietro''. Per affrontare l'e,ergenza, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rinviato la visita prevista per il 10 ottobre in Germania e ha rivolto un appello agli abitanti delle zone sotto ordine di evacuazione: "Partite immediatamente, è una questione di vita o di morte". "Chiedo a tutti, veramente tutti, quelli che si trovano sulla traiettoria dell'uragano Milton di ascoltare le autorità locale e seguire le istruzioni di sicurezza", ha scandito Biden affermando che la sua amministrazione sta lavorando con i governatori degli Stati interessati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)