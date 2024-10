Unboxing proibito, il Macbook Pro M4 in “anteprima” in Russia

(Adnkronos) – Un video apparso su YouTube durante il fine settimana ha scatenato un putiferio nel mondo tech. Protagonista, un presunto MacBook Pro con chip M4, mostrato in un unboxing completo dallo youtuber russo Wylsacom, settimane prima del possibile annuncio ufficiale da parte di Apple. Nel video, Wylsacom esibisce quella che sembra essere la confezione del nuovo MacBook Pro da 14 pollici, con tanto di specifiche tecniche: chip M4 con CPU e GPU a 10 core, 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Il tutto condito da un benchmark Geekbench che mostrerebbe un incremento di prestazioni del 25% rispetto all'attuale chip M3. Ma sarà tutto vero? Alcuni dettagli destano sospetti. Innanzitutto, la confezione sembra identica a quella dei modelli con chip M3, con la stessa immagine di sfondo. Apple, di solito, aggiorna l'estetica delle confezioni ad ogni nuova release. Inoltre, il MacBook in questione presenterebbe tre porte Thunderbolt 4, una caratteristica finora riservata ai modelli Pro e Max con chip M3 Pro e M3 Max. A rendere il tutto ancora più enigmatico, il modello mostrato nel video è di colore nero, un'altra opzione precedentemente esclusiva dei modelli di fascia alta. Potrebbe trattarsi di un cambio di strategia da parte di Apple, oppure di un indizio sulla falsità del leak. Wylsacom ha poi condiviso il numero di modello (A3112) e lo SKU (MW2U3LL/A) del presunto MacBook Pro, entrambi inediti. Anche l'identificativo del modello utilizzato in Geekbench (Mac16,1) non corrisponde a nessun dispositivo Apple attualmente in commercio. Ma la domanda più grande rimane: come avrebbe fatto Wylsacom a ottenere un prodotto non ancora annunciato, in Russia? Le sanzioni imposte al paese a seguito della guerra in Ucraina hanno reso l'importazione di prodotti Apple estremamente difficile. Potrebbe trattarsi di un fake estremamente ben realizzato, oppure di una falla senza precedenti nel sistema di sicurezza di Apple. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)