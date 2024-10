Trasporto aereo, Postiglione (D&P): “U-Space settore strategico per futuro Paese”

(Adnkronos) – "D&P è una società di advisory strategico e con una spiccata sensibilità verso i settori della energy transformation e della sostenibilità green. Lavoriamo a supporto delle aziende che operano nel settore della sostenibilità green e supportiamo i fondi che investono in infrastrutture che producono energie rinnovabili strategiche per lo sviluppo del paese competitivo del Paese. Quando abbiamo incontrato STRADAai abbiamo immediatamente percepito che il settore dello U-Space e dei droni as a service era un settore non solo strategico per lo sviluppo della sicurezza del Paese e per lo sviluppo tecnologico, ma soprattutto per i servizi aggiuntivi ad alto valore che tramite il traffico a bassa quota possono essere erogati, dalla sicurezza alla delivery a tutto il mondo dell'health e della sanità". Così, Con Ankronos/Labitalia, Gianluca Postiglione, ceo di D&P, a margine della seconda edizione del workshop 'U-Space: The Enabler of Uas operations' a Roma, con la partecipazione di Roma Tre, STRADAai, Impianti spa e D&P. "I droni sono l'opportunità di mercato più ghiotta che in questo momento il mercato esprime e abbiamo ritenuto di aiutare il percorso di equity funding di questa società. E di guidarla da un punto di vista strategico e finanziario in una crescita che riteniamo sarà esponenziale nei prossimi anni", ha concluso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)