Sicilia. Dal 25 al 27 ottobre a Castelbuono torna la XVIII^ edizione del Funghi Fest

Torna dal 25 al 27 ottobre a Castelbuono la XVIII edizione del Funghi Fest tra gusto, arte, natura e cultura alla scoperta del territorio. Funghi Fest è un appuntamento che fonde da sempre le eccellenze gastronomiche con le tradizioni del territorio e come di consueto, sarà organizzata dall’Associazione Culturale Promo Madonie Sicilia guidata da Jhonny Lagrua che da vent’anni ha la sua mission nel valorizzare e promuovere il territorio e le eccellenze madonite e siciliane grazie al patrocinio del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Nell’ultimo weekend di ottobre grazie al Funghi Fest i visitatori e gli appassionati dei funghi avranno l’opportunità di vivere la nostra cittadina scoprendo e apprezzando le svariate proposte enogastronomiche e di ammirare le bellezze architettoniche e naturalistiche che offre Castelbuono immersa in uno scenario di grande suggestione e bellezza all’interno del Parco Naturale delle Madonie.

Gli Chef prepareranno e presenteranno al pubblico i prelibati piatti della tradizione Madonita a base di funghi che faranno gustare ai visitatori nella tre giorni che celebra Sua Maestà il Fungo.

Gli stand espositivi delle aziende del territorio, posizionati lungo tutto il suggestivo centro storico, promuoveranno le eccellenze enogastronomiche tra i sapori e i sentori, si potranno ammirare anche i manufatti dell’artigianato locale.

Funghi Fest è un appuntamento coinvolgente a cui non si può mancare e in cui si potranno visitare mostre, musei, monumenti, partecipare ai convegni, assistere alla consegna del prestigioso riconoscimento del Premio Internazionale della Cultura e del Gusto, ai coinvolgenti spettacoli sul palco e alle incredibili performance degli artisti di strada, partecipare agli show cooking e ai laboratori del gusto e poi tanto divertimento per i più piccini.