Un dodicenne e’ morto in un incidente sulle strade di Palagonia, nel Catanese. Era su un monopattino con un coetaneo, quando si e’ scontrato con un’auto, una Golf, in via Garibaldi.

Trasportato in elisoccorso, al Policlinico di Catania , l’altro ragazzo che invece non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l’automobilista. Indagano i carabinieri al fine di ricostruire l’accaduto.