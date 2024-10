Nuovo album dei Coldpay, Chris Martin: “In ‘Moon Music’ troverete la vostra canzone preferita”

(Adnkronos) – A tre anni dal successo di 'Music of the Spheres', i Coldplay tornano con un nuovo disco, il decimo della band. Si chiama 'Moon Music', esce il 4 ottobre e riflette l'evoluzione della band dalle sue prime radici alternative rock al suo attuale status di icona pop globale. Il concept album approfondisce la connessione umana con il cosmo, mescolando temi di amore, speranza e meraviglia esistenziale: si tratta di un'esplorazione tematica dello spazio, dei corpi celesti e dei misteri dell'universo, una continuazione degli argomenti che i Coldplay hanno iniziato a esplorare con 'Music of the Spheres'. Musicalmente, 'Moon Music' rappresenta una sintesi del suono in evoluzione dei Coldplay. L'album fonde gli elementi rock che hanno definito i loro primi lavori con influenze elettroniche più sperimentali. La produzione, curata dal collaboratore di lunga data Rik Simpson e dal produttore svedese Max Martin, è raffinata ma ricca di struttura, consentendo a ogni brano di svolgersi con grandiosità cinematografica. L'uso di arrangiamenti orchestrali ed effetti digitali crea un'esperienza lussureggiante e coinvolgente, al tempo stesso espansiva e intima. "'Moon Music' – dichiara Chris Martin – è la nostra risposta a tutti i conflitti interni ed esterni. È il modo in cui noi, come band, ci sentiamo su tutto. Il modo in cui cerchiamo di rimanere positivi in un mondo in cui sembra che ci sia così tanta negatività. Il modo in cui cerchiamo di tenere insieme le cose, quando ci sono forze che cercano di separarle". Il frontman continua: "Ci sono sfide per ogni essere sulla Terra. Questo album parla di alcune delle nostre sfide personali, ma anche di quelle degli altri. Non c'è mai stato un momento più facile per arrendersi, e quindi questo è un disco che parla di non farlo". 'Moon Music' è un disco alimentato dalla speranza, dall'ottimismo e, soprattutto, dall'amore. "Più invecchio, più credo che l'amore sia l'unica risposta", dice Martin. "Ci sono molti tipi diversi di amore, naturalmente. Ma questo album – spiega – parla di tutti i colori dell'amore. E questo include imparare ad amare se stessi, nonostante tutte le folli voci critiche che abbiamo dentro. Se si riesce a farlo, e a patto che essere se stessi non implichi il tentativo di ferire qualcun altro, credo che sia più facile capire e amare tutti gli altri. In definitiva, vediamo l'amore come un atteggiamento di apertura verso tutte le cose e tutte le persone". "Se vi sono mai piaciuti i Coldplay, – conclude Martin – credo che la vostra canzone preferita della band sia proprio in questo album. Siamo solo noi, che siamo davvero apertamente noi stessi e cantiamo del modo in cui scegliamo di guardare il mondo da un luogo di amore, per non arrenderci". La copertina dell'album presenta uno scatto dell’arcobaleno lunare del fotografo argentino Matías Alonso Revelli nel 2020. I Coldplay lo hanno contattato direttamente per utilizzare la foto e, nonostante abbia offerto numerose altre versioni, la band alla fine ha mantenuto la sua scelta iniziale. Il resto del booklet è stato creato dalla collaboratrice di lunga data Pilar Zeta . L'album è stato registrato in parte presso lo studio Punta Paloma a Tarifa , in Spagna. I Coldplay hanno trascorso due settimane in studio, tra luglio e agosto 2024, e lo hanno utilizzato come "base operativa" durante i loro spettacoli a Roma , Düsseldorf e Helsinki . Alla domanda sul significato del titolo, Chris Martin ha affermato che "ha a che fare con l'accettazione di tutte le diverse fasi [della vita]" e "far brillare la propria luce senza alcun bisogno di nulla attorno". Nel tentativo di ridurre gli sprechi, la prima edizione di 'Moon Music' (sia EcoRecord rPET LP che EcoCD) sarà strettamente limitata e prodotta con specifiche più elevate rispetto alle edizioni future. Tutti i prodotti EcoRecord rPET LP della prima edizione saranno numerati singolarmente.

1. 'Moon Music' 2. 'feelslikeimfallinginlove' 3. 'We Pray' (ft. Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini) 4. 'Jupiter' 5. 'Good Feelings' (ft. Ayra Starr) 6. '🌈' 7. 'iAAM' 8. 'Aeterna' 9. 'All My Love' 10. 'One World'