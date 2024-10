(Adnkronos) – Sparatoria nella notte in centro a Napoli: ucciso un 16enne e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale. Secondo quanto si apprende, la sparatoria è avvenuta in corso Umberto. Sul caso indaga la Polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)