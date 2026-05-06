Sicilia, Anas: il punto sui lotti della costruenda “Ragusa-Catania”

Proseguono le attività di realizzazione del Lotto 1 della costruenda “Ragusa-Catania”, nel tratto compreso tra lo svincolo con la SS 514 “Di Chiaramonte” e lo svincolo con la SP 5, in provincia di Ragusa.Per quanto riguarda le principali opere d’arte, si segnala il progressivo avanzamento del viadotto Vallone delle Coste, per il quale risultano completate quattro pile, mentre le spalle sono attualmente in fase di realizzazione in elevazione. Le travi dell’impalcato sono in corso di approvvigionamento presso il cantiere e il varo dell’impalcato è previsto entro il mese di luglio.Relativamente all’asse principale, sono in fase di completamento le lavorazioni di fondazione stradale dell’asse AP01, per entrambe le carreggiate in direzione Ragusa e Catania, nel tratto compreso tra il km 0,800 e il km 2. Il completamento della fondazione procede progressivamente per fasi funzionali, con contestuale esecuzione delle lavorazioni di pavimentazione definitiva. Da circa una settimana sono infatti operative in cantiere le macchine per la stesa dell’asfalto, a conferma dell’avanzamento delle opere stradali.Tra le opere già completate si evidenzia il sottopasso ST01, realizzato in variante rispetto all’attuale tracciato della SS 514 al km 9,500. Nei tratti antecedenti e successivi al sottopasso, per circa un chilometro complessivo, risultano completati i rilevati stradali, mentre sono in fase di ultimazione le opere idrauliche necessarie al successivo completamento della fondazione stradale e delle pavimentazioni.Proseguono inoltre le lavorazioni relative a tombini idraulici, opere di regimentazione delle acque, muri di sostegno, viabilità secondarie e opere di ricucitura del territorio.Parallelamente, risulta in fase di approvazione la perizia di variante tecnica che introduce rilevanti benefici sotto il profilo ambientale, economico e gestionale. In particolare, la variante consente il sostanziale azzeramento dell’approvvigionamento esterno di materiali per rilevati, mediante il completo riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi di cantiere. Viene inoltre introdotta la gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto, consentendone il riutilizzo presso siti esterni e all’interno di processi produttivi in sostituzione di materiali di cava, con significativi benefici in termini di sostenibilità ambientale, economia circolare e riduzione del consumo di risorse naturali. Tale materiale non viene pertanto gestito come rifiuto, ma destinato a recupero e riutilizzo secondo la normativa vigente.L’opera continua a rappresentare un’infrastruttura strategica per il miglioramento dei collegamenti tra Ragusa e Catania e per il potenziamento della mobilità della Sicilia sud-orientale.Ad oggi, la produzione complessiva del cantiere sta per raggiungere il 30% dell’importo contrattuale. Tale percentuale, tuttavia, non rappresenta pienamente l’effettivo stato di avanzamento sostanziale dell’opera, in quanto l’attuale fase esecutiva è fortemente concentrata sul completamento di lavorazioni propedeutiche di primaria rilevanza, quali rilevati, fondazioni e opere preparatorie, che costituiscono l’ossatura principale dell’intervento. Il completamento di tali attività consentirà nei prossimi mesi una sensibile accelerazione delle lavorazioni, con avanzamenti più consistenti sotto il profilo produttivo ed economico.

Proseguono a ritmo serrato anche i lavori realizzazione del Lotto 2 della costruenda “Ragusa-Catania” nel territorio tra Chiaramonte Gulfi (RG) e Licodia Eubea (CT).Relativamente ai 7 cavalcavia previsti in progetto ne sono stati varati 5 sui quali sono in corso i lavori di completamento per la successiva posa delle barriere e del manto di conglomerato bituminoso; sono di prossimo avvio i vari degli ulteriori due (CV02 e CV07) che sono completi nelle opere di fondazione ed elevazione.Tra fine aprile e i primi di maggio è stato dato avvio al varo del viadotto Dirillo carreggiata destra (carreggiata Ragusa direzione Catania) e del Passo Mandorlo carreggiata sia destra che sinistra (l’unico viadotto su tracciato in variante e il più lungo dell’intero itinerario con 380 metri di sviluppo complessivo).Sugli altri viadotti presenti nel lotto (Tenchio, Quattropoggi e Scorciavitelli) risultano in fase avanzata di realizzazione le opere di fondazione e la maggior parte delle opere di elevazione.Del viadotto Tenchio è già stoccato in cantiere l’impalcato che è in corso di assemblaggio.Nell’ultima settimana di aprile la Direzione Lavori ha accertato, presso lo stabilimento del produttore, la presenza di tutto il materiale necessario a realizzare i viadotti di fase 2 (carreggiata sinistra Catania direzione Ragusa) per un peso complessivo di circa 2.300 tonnellate.Sono completate e/o in fase avanzata di completamento i muri di sostegno OS01 e OS06 e le paratie OS54, OS56, OS57, OS71, OS72, OS73, OS74, OS76, OS77, OS78, OS79 per le quali sono stati completati i pali, i cordoli di testa e sono in corso di esecuzione i tiranti e le contestuali opere di sbancamento. Su tutte queste opere è in corso di esecuzione il monitoraggio geotecnico.Sono state completate le opere di mitigazione ambientale e di consolidamento dei movimenti franosi (paratie infisse di micropali e pali) quali la VE3 – VE5 e VE6Sono in fase di realizzazione i rilevati stradali dell’asse principale, sulla totalità e sono avviate le lavorazioni su alcune viabilità secondarie di ricucitura delle strade locali esistenti.Con riguardo allo sviluppo delle fasi di cantiere è in corso di studio da parte dell’appaltatore unitamente ad ANAS, una soluzione di nuovi by pass che a seguito del completamento passo passo dei viadotti consentirà una più snella apertura al traffico di tratti stradali completi e ammodernati.Ad oggi, la produzione del cantiere è ormai prossima al 45% dell’importo contrattuale.

Anas informa che proseguono le attività di esecuzione della galleria naturale Francofonte, ricadente sul Lotto 4 della costruenda “Ragusa-Catania”, nel territorio di Francofonte, in provincia di Siracusa. Ad oggi, sulla canna destra in direzione Catania sono stati completati 452 metri; mentre sulla canna sinistra in direzione Ragusa sono stati completati 324 metri. Contestualmente vengono eseguiti i getti del rivestimento definitivo dell’arco rovescio, delle murette e della calotta.Per quanto riguarda le opere d’arte principali, sono in fase di esecuzione le lavorazioni relative a 4 viadotti:Viadotto Barbaianni: sono state completate le opere in calcestruzzo armato ed il varo dell’impalcato metallico; in corso di esecuzione le opere idrauliche di sistemazione del torrente Barbaianni.Viadotto Margi: è in corso di esecuzione la posa delle armature per il completamento della soletta.Viadotto Buonafede: sono state completate le opere in calcestruzzo armato.Viadotto San Leonardo: sono state avviate le fondazioni profonde della Spalla 1.Relativamente ai cavalcavia, sono in corso di esecuzione le opere di 5 cavalcavia sui 6 previsti.Sono in corso di esecuzione anche i sottovia. Risultano completati i sottovia 4 dei 6 in progetto, uno di questi è in corso di esecuzione.Sono in fase avanzata di realizzazione, inoltre, le opere d’arte minori quali tombini idraulici e muri di sostegno.Sono in fase di realizzazione i rilevati stradali dell’asse principale, in quasi l’80% del cantiere. E sono state avviate le attività di esecuzione delle viabilità locali, di ricucitura delle strade locali esistenti.Entro il mese di maggio sarà aperta al traffico, in modalità cantiere, la nuova secondaria SEC115, di collegamento tra la SP16 e il nuovo Svincolo Lentini Ospedale, in corso di realizzazione.Ad oggi, la produzione del cantiere è ormai prossima al 40% dell’importo contrattuale.

In merito al Lotto 3, Anas sta attenzionando l’operato dell’impresa esecutrice, incluso la forza lavoro dispiegata in termini di maestranze, tecnici, risorse e mezzi.L’Azienda monitora costantemente la realizzazione dell’opera.Nel caso in cui dovessero emergere delle inadempienze insanabili da parte dell’impresa, Anas metterà in atto tutto ciò che le norme ed il contratto d’appalto consentono al fine di disporre la risoluzione contrattuale.Al momento si registra solo un disagio temporaneo – legato alla programmazione da parte della nuova impresa esecutrice – che la stessa Anas sta subendo, certamente non in maniera passiva. Un disagio dal quale Anas conta di uscirne nel più breve tempo possibile, soprattutto nell’interesse dell’utenza e nell’ottica della realizzazione di un’opera di ampia valenza strategica per tutto il territorio. Il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione dell’opera è il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.