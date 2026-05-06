Mussomeli, mezzo secolo di Pro Loco nel territorio. Un traguardo da festeggiare: 9 maggio al Cine-Teatro Manfredi

MUSSOMELI . La Pro Loco di Mussomeli compie 50 anni di attività, impegno e amore per il territorio. Un percorso fatto di tradizioni, eventi, cultura e comunità che merita di essere celebrato. La dirigenza del sodalizio invita la cittadinanza a partecipare a questo speciale anniversario: sabato 9 maggio Ore 17:30 presso il Cine – Teatro “Manfredi”- Sarà un momento di festa fra ricordi e orgoglio per tutto ciò che è stato costruito in questi non pochi anni e per ciò che ancora sarà fatto.