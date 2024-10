Morto Sammy Basso, il 28enne malato di Progeria

(Adnkronos) – Morto Sammy Basso, il 28enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l'invecchiamento precoce anche se non altera la mente. A diffondere la notizia attraverso i social lo staff dell'Associazione Italiana Progeria (A.I.Pro.Sa.B.) che il giovane aveva fondato nel 2005 per far conoscere e promuovere la ricerca sulla sua malattia. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici, nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”, il messaggio pubblicato dalla stessa associazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)