Masterclass a Polizzi Generosa: due premi Oscar a confronto, Martin Scorsese e Giuseppe Tornatore

Martin Scorsese e Giuseppe Tornatore sono arrivati a Polizzi Generosa per un evento imperdibile dedicato agli appassionati di cinema. Scorsese, che diventerà cittadino onorario del paese il 13 ottobre, ha legami familiari con Polizzi, poiché i suoi nonni erano originari del luogo. Insieme a Tornatore, il celebre regista terrà una masterclass internazionale venerdì 11 ottobre presso il Cinema Corallo. L’evento è aperto a 100 giovani under 30, offrendo un’occasione unica per imparare direttamente da due premi Oscar.

La giornata si aprirà alle 10 con la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Tornatore, seguita alle 14 dalla visione del cortometraggio Italianamerican di Scorsese. A seguire, ci sarà la tanto attesa masterclass, a numero chiuso, dove i due registi condivideranno le loro esperienze e visioni sul cinema, offrendo preziosi insegnamenti a una giovane generazione di aspiranti cineasti.

L’evento è parte di un progetto internazionale promosso da Papa Francesco attraverso il movimento culturale Aldeas di Scholas, il cui obiettivo è trasformare la cultura utilizzando il cinema come strumento. L’accesso è gratuito, ma è necessario prenotarsi online, data la limitata disponibilità di posti.

Le telecamere seguiranno Scorsese durante l’evento, poiché si trova in Sicilia per le riprese di un documentario sui naufragi dell’antichità. Per preservare l’atmosfera intima dell’incontro, l’uso di cellulari e dispositivi di registrazione è vietato.

Il piccolo paese di Polizzi Generosa, ricco di storia e cultura, diventa così lo scenario di un incontro straordinario tra due giganti del cinema, rendendo questo evento un’esperienza irripetibile. Il Cinema Cristallo ha registrato il tutto esaurito, con persone rimaste fuori nonostante fossero in possesso di biglietti.